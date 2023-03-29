” التطور في مهنة الصيدلة ” معرض بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

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دشن نائب رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير – اليوم – معرض ” التطور في مهنة الصيدلة “، الذي تقيمه كلية الصيدلة الاكلينيكية بإشراف وكالة الكلية للتطوير والشراكة المجتمعية، بحضور عميد الكلية الدكتور عاصم الأنصاري ووكلاء الكلية ومنسوبيها وطلبتها.

وأوضحت الدكتورة العمير أن المعرض يتناول مراحل تطور مهنة الصيدلة وتاريخها الممتد لمئات السنين، مبينة أن للجامعة باع في هذا المجال من خلال الأبحاث والدراسات العلمية ، مثمنة ما يقوم به أبنائنا الطلبة في هذا التخصص والدعم من عميد الكلية وهذا نتائج علم وجهد كبيرين ليكون سبيلاً لمزيد من العلم والإبداع والبحث العلمي في تخصص الصيدلة.

من جهته أشار الدكتور الأنصاري بأن هذا النشاط يأتي إنطلاقاً من دور الكلية في نشر المعرفة الطبية بين أوساط المجتمع وتعزيز الجانب العلمي والمسؤولية المجتمعية لطلاب وطالبات الكلية.

الجدير بالذكر أن المعرض يضم ثلاث أقسام تتناول مراحل الصيدلة في الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يختتم المعرض بمسابقة طلابية تفاعلية تختص بأسئلة في الثلاث أقسام السابقة.