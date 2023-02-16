التطوع الصحي بصحة الجوف ينفذ مبادرة “العيادات التخصصية المسائية”

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نفذ التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف مبادرة “العيادات التخصصية المسائية”, بالتعاون مع مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي.

وأوضحت الصحة بالجوف أن المبادرة تأتي لتقليل قوائم الانتظار على العيادات التخصصية للأطباء الاستشاريين, حيث تم العمل فيها لمدة 5 أيام وأستفاد منها 430 مراجعًا, ساهمت بتقليل انتظارهم في العيادات الصباحية, ولفتت أن بلغ عدد المتطوعين بالمبادرة 42 متطوعاً, حيث تم التشغيل الكامل للعيادات من قبل المتطوعين من الأطباء الاستشاريين, والتمريض والخدمات المساندة.

ولفتت إلى أنه تم تفعيل عيادات تخصصية بعدد من التخصصات شملت العيون والجلدية والأعصاب والروماتيزم وهشاشة العظام والسمنة وسمنة الأطفال والكلى والأطفال التخصصية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن سعيها لتنفيذ مبادرات تطوعية نوعية تسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى, عن طريق التطوع الصحي الذي يشهد إقبال كبير من منسوبي الصحة, كما تم تفعيل العديد من المبادرات العلاجية والوقائية وفي الخدمات المساندة.