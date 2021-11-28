التعادل الإيجابي يحسم مواجهة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريقى تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما، مساء اليوم، الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، فى قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالموسم الجارى.

أحرز جادون سانشو هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، ثم سجل جورجينيو هدف التعادل لفريق تشيلسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وتواجد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد حيث استبعده المدرب المؤقت مايكل كاريك من التشكيل الأساسى للفريق، قبل أن يشارك الدون كبديل للاعب جادون سانشو في الدقيقة 64 من زمن المباراة

بهذه النتيجة، يمتلك تشيلسى 30 نقطة يحتل بهم صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى الوصيف برصيد 29 نقطة، ونقطتين عن ليفربول الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 18 نقطة.