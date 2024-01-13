التعادل السلبي يخيم على مواجهة سوريا وأوزبكستان بكأس أمم آسيا

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خيم التعادل السلبي على مواجهة سوريا وأوزبكستان ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا لكرة القدم.

وفشلت محاولات الفريقين على مدار 90 دقيقة في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وكانت منافسات المجموعة قد افتتحت في وقت سابق من اليوم السبت، حيث فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي 2 / صفر.

ويلتقي المنتخب السوري في الجولة الثانية مع نظيره الأسترالي يوم 18 من الشهر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي يشهد مواجهة الهند وأوزبكستان.

بدأت المباراة بأداء حذر من جانب المنتخب السوري، الذي لم يبادر بالهجوم وترك ذلك لنظيره الأوزبكي بقيادة نجمه جلال الدين ماشاريبوف، الذي كان المحرك الأول لفريقه في الشوط الأول.

ورغم السيطرة الأوزبكية على مجريات المباراة في شوطها الأول، إلا أن ذلك لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى المنتخب السوري وحارسه أحمد مدنية.

وجاءت المحاولة الأولى في المباراة للمنتخب السوري في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه إبراهيم هيسار، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها أوتكيز يسيبوف حارس أوزبكستان.

وتكفل الثنائي الدفاعي في منتخب سوريا، أيهام أوسو وثائر كروما، بإيقاف الهجمات الأوزبكية المتتالية على مرماه، فيما جاء الرد السوري على ذلك الضغط من خلال هجمات مرتدة لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى يسيبوف.

وكان المنتخب الأوزبكي الأكثر استحواذا على الكرة، وحرم منافسه منها لاسيما في خط الوسط، وبسبب ذلك الضغط الهجومي، ترك الفريق مساحات في خط دفاعه، لكن الهجوم السوري لم يحسن استغلال ذلك لهز الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الأوزبكي ضغطه من أجل تسجيل هدف التقدم، وسدد لاعبه شوكوروف كرة قوية مرت فوق عارضة الحارس مدنية في الدقيقة 49.

وأجرى الأرجنتيني هيكتور كوبر تبديلين للمنتخب السوري في الدقيقة 70، حيث دخل عمر خربين وفهد يوسف، بدلا من بابلو صباغ ومحمود الأسود على الترتيب.

وسجل إبراهيم هيسار هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة 72، بداعي التسلل.

وطالب لاعبو منتخب سوريا بضربة جزاء في الدقيقة 82، بداعي لمس الكرة ليد مدافع أوزبكستان أثناء محاولته منع عمر خربين من التقدم داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.

وحدث الأمر ذاته من جانب منتخب أوزبكستان، بعد ثلاث دقائق، بعد التحام بين أحمد مدنية حارس المنتخب السوري، وإيجور سيرجييف مهاجم المنتخب الأوزبكي، لكن الحكم لم يلتفت لذلك أيضا.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل السلبي.