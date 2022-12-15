“التعاون الإسلامي” تؤكد أهمية الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الرائدة في روسيا

المناطق_واس

حثت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية إقامة شراكات إستراتيجية في المجال الإعلامي مع عدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة في روسيا الاتحادية، من أجل تنوير الرأي العام المحلي الروسي والإسلامي والعالمي بما يتم بحثه من قضايا، وما يتم تنظيمه من برامج بين المنظمة وروسيا الاتحادية.

وأشار مدير إدارة الإعلام في المنظمة وجدي علي سندي، خلال مداخلته اليوم في أعمال المؤتمر الدولي “روسيا والعالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي”، الذي تنظمه مجموعة الرؤية الإستراتيجية حول روسيا والعالم الإسلامي بالعاصمة موسكو، إلى أهمية تعزيز التعاون والتضامن في الجانب الإعلامي، بالإضافة إلى تسليط الضوء في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة على مخرجات تلك المشاورات التي يقوم بها معالي الأمين العام للمنظمة.