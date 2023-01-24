التعاون الإسلامي تدين تمزيق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف في لاهاي

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دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وجددت الأمانة العامة استنكار منظمة التعاون الإسلامي وشجبها لمثل هذه الممارسات المتطرفة والاستفزازية التي تشكل مثالا للكراهية ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأعربت عن عميق انشغالها إزاء استمرار مظاهر التعصب والكراهية الدينية ضد المسلمين في العديد من مناطق العالم وحثت حكومات الدول المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأفعال.