“التعاون الإسلامي” تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم، اليوم في ستوكهولم بالسويد، وبترخيص من السلطات السويدية.

وحذر طه، من أن هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مرارًا وتكرارًا يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالًا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب.

اتخاذ الإجراءات ضد مرتكبي جريمة الكراهية

وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السلطات السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا.