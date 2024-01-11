“التعاون الإسلامي” ومجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة يحتفيان بـ “اليوم العالمي للُّغة العربيّة”

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تنظم منظمة التعاون الإسلامي ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيّة، للعام الثاني على التوالي، يوم الأحد القادم برنامجًا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، برعاية صاحبِ السموِّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ورئيس مجلس أمناء المجمع، وذلك في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

ويقام البرنامج تحت عنوان “العربية: لغة الشعر والفنون”، ويأتي امتدادًا لجهود المجمع في تنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج بهذه المناسبة داخل المملكة وخارجها، ومن ضمنها الاحتفاء الأُممي في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وسيفتتح الاحتفاء كلٌ من: معالي الأمين العام لمنظّمة التّعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، والمندوب السعودي الدائم لدى منظّمة التّعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، وسفير جمهوريّة أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف؛ إضافةً إلى جمعٍ من السفراء، والمندوبين الدائمين للدّول الأعضاء في المنظّمة.

ويتضمّن الاحتفاء جلستين حواريّتين؛ تحمل الأولى عنوان: “الشعر العربي في الدول الإسلاميّة: التأثير، والتأثُّر”، وتتناول الجلسة الثانية “اللُّغة العربيّة في الفنون بالدول الإسلامية”؛ بمشاركة جمع من الشخصيّات الاعتباريّة الممثّلة لأجهزة منظّمة التّعاون الإسلامي، ومجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميّة “إرسيكا”.

وسيتخلّل فعالية الاحتفاء جلسة شعرية تستعرض مقتطفات من قصائد شعراء العالم الإسلامي يلقيها ثلاثة شعراء، وهم: محمد إبراهيم محمد يعقوب من المملكة، وبحر الدين عبدالله من جمهورية السودان، وعبدالله محمد عبيد من الجمهورية اليمنية.

كما تتضمن الفعالية “معرض الشعر العربي” الذي سيستعرض أبياتًا مختارة من “المعلّقات العشر”، ويقدّم عرضًا آخر لقصائد مختارة من: “شعر عصر صدر الإسلام وما بعده”، كما سيتيح التعرُّف على المجمع، وأنشطته، وبرامجه، ومبادراته المختلفة.