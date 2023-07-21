“التعاون الخليجي”: تدنيس “المصحف” يدل على التطرف

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشدد البديوي على أن هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين.

وأضاف أن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف، مشيراً إلى القرار الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بإدانة أعمال كراهية الأديان.

وكانت الجلسة أدانت كذلك الحادثة السابقة لحرق القرآن الكريم في السويد، مؤكدة على ضرورة تكاتف وتحرك كافة الدول والمنظمات الدولية، لمنع هذه الأفعال غير المسؤولة والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، وفقاً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان.