التعاون يخطف انتصارا مثيرًا أمام الرائد “العنيد”

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الفوز على نظيره الرائد، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 43 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح جوليو تافاريس أهداف اللقاء لصالح الرائد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بينما أضاف ألفارو ميدران هدف التعادل لنادي التعاون في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول.

ونجح أليخاندرو روميرو في إضافة الهدف الثاني لنادي التعاون في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحسم النقاط الثلاثة لصالح السكري.