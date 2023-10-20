التعاون يفرض “التعادل” على الاتحاد

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد عند الدقيقة (22)، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف التعادل لنادي التعاون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (26).

بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثاني، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت.

أحداث المباراة

بدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي على مرمى التعاون بحثاً عن تسجيل هدف التقدم مبكراً. وأرسل إيغور كورنادو عرضية متقنة من الجهة اليمنى حوّلها كريم بنزيما برأسية إلى الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 22.

وأدرك نادي التعاون هدف التعادل بعد مرور 4 دقائق فقط على تقدم الاتحاد، بعدما أرسل ميدران ركلة ركنية خطيرة حاول بنزيما إبعادها برأسية لكنها سكنت الشباك بالخطأ في مرماه.

وحصل مهاجم نادي الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمدالله على البطاقة الصفراء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وحاول التعاون تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية عن طريق ماتيوس كاسترو من على خط منطقة الجزاء في المقص الأيسر للحارس غروهي لكن حارس الاتحاد يتألق في إبعاد الكرة لركنية.

وأرسل عبد الملك العييري كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق موسى بارو لاعب التعاون تصطدم في العارضة.

وضاعت فرصة خطيرة من الاتحاد بعد أن وصلت الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة خاطئة من دفاع التعاون والمهاجم الفرنسي يسدد كرة قوية يتألق مايلسون في التصدي لها.

ونفذ محترف الاتحاد إيغور كورنادو مخالفة بشكل رائع بتسديدة في المقص الأيسر لكن مايلسون يبعد الكرة لركنية لتضيع فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.