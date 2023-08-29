التعاون يفوز على الأخدود ويرتقي للمركز الثالث

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فاز فريق التعاون بهدف نظيف على نظيره الأخدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون ماتيوس كاسترو في الدقيقة 45 9.

ورفع فريق التعاون رصيده بهذا الفوز للنقطة 10 في المركز الثالث بدوري روشن، فيما توقف رصيد الأخدود عند نقطة في المركز 17.

ملخص بأبرز أحداث المبارة:

وكاد البرازيلي ماتيوس أن يمنح المقدمة للتعاون بعد ثماني دقائق لكنه سدد ركلة جزاء بجوار القائم الأيسر.

لكن ماتيوس نجح في تسجيل هدف الفوز بتسديدة رائعة بعيدة المدى في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسدد ماتيوس كرة اصطدمت بالعارضة وعبر خط المرمى وتابعها معاذ فقيهي قبل أن يُحتسب الهدف للاعب البرازيلي.

وفي نفس التوقيت، سجل فراس البريكان هدفين ليفلت الفتح من الخسارة ويتعادل 2-2 مع مضيفه ضمك.

ويحتل الفتح المركز التاسع وله خمس نقاط ليتقدم بنقطتين على ضمك في المركز 12.

ومنح أسان سيساي المقدمة لضمك بعد 23 دقيقة من ركلة جزاء قبل أن يعود اللاعب القادم من جامبيا ويعزز النتيجة لفريقه من تسديدة من مدى قريب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص فراس البريكان الفارق بعد 16 دقيقة من الاستراحة بعدما حول كرة عرضية اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى الشباك.

وأرسل القائد مراد باتنة تمريرة عرضية وضعها البريكان بضربة رأس في الزاوية اليمنى للحارس مصطفى زغبة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وظن فهد الحربي أنه سجل هدف الفوز للفتح بعدها بأربع دقائق لكنه لم يحتسب لوجود تسلل بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.