التعاون ينهض بالأخدود

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عاد فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى سكّة الانتصارات في دوري روشن السعودي بعد 3 تعثرات متتالية، وهزم ضيفه الأخدود بنتيجة 3ـ1، أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من البطولة، على ملعب النادي القصيمي.

وتقدّم التعاون أولًا بثنائية سجّلها المهاجم الجامبي موسى بارو، وزميله عبد الفتاح آدم، في الدقيقتين «7 و10»، ثمّ قلص المدافع سعيد الربيعي النتيجة بهدف للأخدود في الدقيقة «57».

وأجهز محمد الكويكبي، المنضم حديثًا إلى التعاون، على آمال المنافس، بإحراز الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق.

ورفع «سكري القصيم» رصيده إلى 38 نقطة، وظلّ رابعًا، فيما عجز الأخدود عن زيادة نقاطه الـ 23 وبقي في المركز الـ 11.



وأوقف «أصفر بريدة» نزيف النقاط بعد تعادل وهزيمتين، أما الأخدود فخسر للمرة الأولى منذ 4 جولات شهدت 3 انتصارات وتعادل للفريق.