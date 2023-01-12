التعاون يهزم الطائي بثلاثية

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فاز التعاون على مضيفه الطائي 3 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 13 من دوري روشن لكرة القدم.

ورفع التعاون رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم الطائي عن طريق مبينزا كمبولكي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك حسن كادش التعادل للتعاون في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 59 سجل ألفارو ميدران الهدف الثاني للتعاون، قبل أن يضيف كاكو الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.