التعاون يُلحق بالشباب ثاني خسارة على التوالي ويتمسك بأحلام المركز الثالث

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أحكم التعاون قبضته على المركز الرابع للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه الشباب اليوم السبت بينما لم يكن تعادل الحزم 1-1 مع الرياض كافيا ليتجنب عودته للدرجة الثانية.

ورفع التعاون رصيده إلى 55 نقطة متقدما بأربع نقاط على الاتحاد الخامس قبل جولتين من النهاية.

وحسم الهلال لقب الدوري ويغرد على القمة برصيد 90 نقطة.

وسجل جواو بيدرو هدف فوز التعاون في الدقيقة 52 من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد على كارلوس جونيور مهاجم الشباب.

وافتقر الشباب للدقة بعدما سدد مصعب الجوير في القائم الأيسر قبل أن تمر تسديدة يانيك كاراسكو بجوار القائم الأيمن قرب نهاية المباراة.

ولدى الشباب 41 نقطة في المركز التاسع.

هبوط الحزم

تأكد هبوط الحزم وعودته لدوري يلو ، بعد موسم واحد من صعوده لدوري الأضواء، بتعادله مع مضيفه الرياض.

ويتذيل الحزم الترتيب وله 21 نقطة قبل جولتين من النهاية. ويبتعد بثماني نقاط عن الأخدود صاحب المركز 16.

ويحتل الرياض المركز 15 وله 31 نقطة.