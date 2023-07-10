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“التعفن في السرير” ظاهرة جديدة تجتاح “تيك توك”.. والأطباء النفسيون يحذرون من المخاطر

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 10 يوليو 2023 - 2:32 مساءً

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول ظاهرة التعفن في السرير التي اجتاحت تيك توك مؤخرا.

وذكرت أن ظاهرة التعفن في السرير، انتشرت مؤخرا بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة صور ومقاطع فيديو لأشخاص يقضون ساعات في السرير برفقة هاتفهم المحمول.

وبينت أن خبراء في الطب النفسي حذروا من خطورة الظاهرة، حيث أشاروا إلى أنها من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والقلق والخمول.

وأفادت بأن هذه الظاهرة أثارت جدلا بين المستخدمين، خاصة على منصة تيك توك، التي تشتهر بالظواهر الخطيرة.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 10 يوليو 2023 - 2:32 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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