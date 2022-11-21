«التعليم»: اتخاذ هذه الإجراءات بشكل عاجل في حال تسريب أسئلة الاختبارات

المناطق_الرياض

كشفت وزارة التعليم، أن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل عاجل في حال تسريب أسئلة الاختبارات.

إلغاء أسئلة المادة التي يتم تسريبها

وأوضحت أن دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، أكد على إلغاء أسئلة المادة التي يتم تسريبها، بعد التحري والتدقيق، على أن يُحرر مضر بذلك من جهة لجنة الاختبارات في المدرسة، وإشعار مكتب التعليم بصورة من القرار لاتخاذ الإجراء اللازم.

3 عقوبات تلاحق مصوري إجابات الطلاب

وحسب مدونة التعليم، فإن نحو 527030 معلمًا ومعلمة بالمملكة يواجهون 3 عقوبات متلاحقة في حال عدم التزامهم بضوابط مراقبة امتحانات الطلاب، مؤكدة أنه في حال تصويرهم أوراق الامتحانات، أو نشر الإجابات الطريفة والتي تحوي فكاهة ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، سيطبق بحقهم:

1 – لائحة عقوبات السلوك والمواظبة التي تخص الطلاب.

2 – عقوبة التشهير بالسجن مدة لا تزيد عن السنة.

3 – دفع غرامة ومقدارها خمس مئة ألف ريال.

ووجهت الوزارة تحذيراتها إلى المعلمين الذين يشرفون على مراقبة قاعات امتحانات الطلاب لمرحلتي المتوسطة والثانوية، دون إيضاح مصير مرحلة الابتدائي، مطالبة بضرورة عدم الإقلال من أهمية أوراق الامتحانات، كون ما هو مكتوب فيها «سري».

تسريب الأسئلة من المدارس مخالف للأنظمة

وأكدت الوزارة أن تسريب الأسئلة من المدارس مخالف للأنظمة لما لها من أهمية، كذلك تصويرها بشتى الوسائل، أن آلية عمل الاختبارات توجب سرية أسئلة الاختبارات وإجابات الطلاب لها، وتمنع منعًا باتًا تصويرها ونشرها عبر أي وسيلة، وبأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُعتبر مخالفة يحاسب عليها النظام.

يأتي هذا في إطار استسهال بعض المعلمين في إقدامهم على تصوير بعض الإجابات الساخرة للطلاب على أسئلة الاختبارات، ما يدفعهم لتصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة يحاسب عليها النظام، ويتحمل مسؤوليتها كاملة من كان سببًا في نشرها.