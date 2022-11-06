التعليم : استئناف استقبال طلبات المعلمين ذوي الظروف الخاصة

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أعلنت وزارة التعليم، استئناف استقبال طلبات المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة الكترونياً عبر نظام فارس الخاصة للعام 1444.

وأكدت الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة الظروف الخاصة الفرعية وتزويد اللجنة الرئيسة للظروف الخاصة بالوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية.

ويندرج ضمن الظروف الخاصة الحالات الطبية والاجتماعية التالية :

أولاً : مرض المعلم أو المعلمة.

ثانياً : مرض أحد الأبناء.

ثالثاً : مرض زوج المعلم أو زوج المعلمة.

رابعاً : مرض والد المعلم أو المعلمة.

خامساً : مرض والدة المعلم أو المعلمة.

أما الحالات الاجتماعية فهي :-

أولاً : المعلم أو المعلمة الوحيدة “وحيد الأم الأرملة أو وحيدة الأم الأرملة “.

ثانياً: وفاة والد المعلم أو المعلمة.

ثالثاً : وفاة زوج المعلمة.

رابعاً : وفاة زوجة المعلم.

خامساً :- سجن زوج المعلمة أو والد المعلمة غير المتزوجة أو والد المعلم.

سادساً : العنف الأسري.

سابعاً : ذوو شهداء الواجب.

مع إحضار كامل المستندات والنماذج التي تطلبها اللجنة من المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.