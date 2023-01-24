“التعليم” تمنح المدارس الأهلية والعالمية صلاحية تقليص زمن الحصص الدراسية

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منحت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية التابعة صلاحية تقليص وقت الحصة الدراسية، وكذلك تعديل الوقت المحدد لبدء اليوم الدراسي لديها، وذلك رغبة من الوزارة في تطوير العمليات التعليمية وتسهيل عمل المدارس الأهلية والعالمية.

جاء ذلك في قرار أصدرته الوزارة يقضي بمنح المدارس الأهلية والعالمية القرار، فيما يتعلق بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي، ومن ذلك تقديم بدء اليوم الدراسي بنصف ساعة أو تأخيره ساعة عما هو معتمد، إضافة إلى منح المدرسة مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لاتقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية، على أن تتم الاستفادة من الوفر المتحقق من المرونة في زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة وبما يتوافق مع ساعات التعلم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي وفقا لـ “عكاظ”.

ووجهت الوزارة في قرارها، المدارس الراغبة في تطبيق ما ورد فيها بضرورة إشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالمي الذي تتبع له مع أهمية إعلان توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.