«التعليم» تنشر جداول الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع التاسع

أعلنت وزارة التعليم،السبت، عن جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وتابعت: جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع التاسع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: