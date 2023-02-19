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“التعليم” تنشر جداول الحصص للأسبوع الـ 12 من الفصل الدراسي الثاني

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 12:44 صباحًا

المناطق_الرياض

نشرت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول حصص جميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ 12 من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.

وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 7 صباحاً، ثم يُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية.

ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب”.

 

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 12:44 صباحًا
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asmaa

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