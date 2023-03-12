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“التعليم” تنشر جداول حصص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 مارس 2023 - 2:55 صباحًا

المناطق-الرياض

نشرت وزارة التعليم، جداول حصص جميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.

وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 7 صباحاً، ثم يُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية.

ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب”، على أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأحد في بعض المناطق؛ بسبب الأحوال الجوية.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 مارس 2023 - 2:55 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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