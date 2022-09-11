التعليم توضح شروط وطريقة التقديم لبرنامج تكافل الجديد للطلاب

أطلقت وزارة التعليم برنامج تكافل لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المنخض، وتوفير مساعدات لهم بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، وتزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية على برنامج التكافل takaful الجديد للطلاب والطالبات من أجل معرفة قيمة الدعم المدرسي، وموعد نزوله.

خطوات التقديم في برنامج تكافل للطلاب

كشفت وزارة التعليم خطوات التسجيل التي يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بها عند التسجيل في برنامج تكافل من أجل الحصول على الدعم المختلف من البرنامح للمساعدة في العلمية التعليمية وذلك من خلال دخول على رابط برنامج تكافل من هنا، الموقع الرسمي takaful