التعليم توضح شروط وطريقة التقديم لبرنامج تكافل الجديد للطلاب

أطلقت وزارة التعليم برنامج تكافل لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المنخض، وتوفير مساعدات لهم بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، وتزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية على برنامج التكافل takaful الجديد للطلاب والطالبات من أجل معرفة قيمة الدعم المدرسي، وموعد نزوله.
خطوات التقديم في برنامج تكافل للطلاب
كشفت وزارة التعليم خطوات التسجيل التي يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بها عند التسجيل في برنامج تكافل من أجل الحصول على الدعم المختلف من البرنامح للمساعدة في العلمية التعليمية وذلك من خلال دخول على رابط برنامج تكافل من هنا،الموقع الرسمي takaful.
- الخطوة الأولى يجب اختيار أيقونة الطالب من الصفحة الرئيسية.
- ثم تسجيل في خانة طالب جديد.
- إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة للطالب وهي رقم تعريف الطالب، رقم جوال المعلم المسجل في نظام التكافل.
- إدخال دخل رمز التحقق.
- الضغط فوق أيقونة متابعة.
- ثم ستصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول أدخل رمز التحقق، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة، في الحقل المقابل.
- بعدها ستذهب إلى بيانات المستخدم وتكتب البيانات المطلوبة وهي، رقم الهوية، اسم، الجنس، رقم هاتف الوالدين، اسم المستخدم الجديد، كلمة مرور جديدة وتأكيد، رقم جوال الطالب / المعلم، بريد إلكتروني.
- الخطوة التالية انقر فوق الزر، تسجيل في المنصة.
- في آخر خطوة اذهب إلى صفحة التسجيل
شروط التقديم في برنامج تكافل للطلاب
وحددت وزارة التعليم الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الحصول على دعم برنامج تكافل في العلمية التعليمية وذلك من خلال تلك الشروط:
- البرنامج لا يشمل الصغار في المدرسة الثانوية.
- يجب عليك التقدم بطلب للحصول على خدمة التكافل من مدرستك.
- يجب تحديث سجل الطالب كل عام.