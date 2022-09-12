التعليم توضح 5 إجراءات لتطبيق الاختبارات المعيارية

أوضحت وزارة التعليم، 5 إجراءات لتطبيق الاختبارات المعيارية في العلوم والرياضيات، التي تبدأ غدًا الثلاثاء، للصفين الرابع والثاني متوسط، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى تحضير مسبق من الطالب.
وأشارت الوزارة، في تعميم لها، إلى أن إجراءات التطبيق تتضمن التالي:
ـ تنفذ الاختبارات دوريًا بدءًا من الأسبوع الثالث للدراسة، حضوريًا بالمدرسة.
ـ يقدم الاختبار إلكترونيًا على هيئة كراس اختبار، يحوي المادتين معًا.
ـ زمن الاختبار ساعة واحدة من بداية الحصة الثانية، ولا يحتاج الاختبار إلى تحضير مسبق من الطالب.
ـ في حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكن للطالب تنفيذ الاختبار في أي وقت، خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبار، عبر الرابط المباشر لمنصة (نظام اختبار).
ـ يشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية حسب توافق الاختبار مع الجدول الدراسي.
وحول أهداف الاختبارات المعيارية، أوضحت وزارة التعليم، أنها تهدف إلى تحفيز الطلاب على تطبيق الحقائق والمفاهيم الرياضة والعلمية، لتطوير مستوياتهم وإكسابهم مهارات حل المشكلات، وكذلك قياس التغيرات في مستويات أداء الطلبة مع مرور الوقت، وتزويد متخذي القرار بوزارة التعليم بمعلومات حول جودة التعليم في المملكة، واتخاذ قرارات التطوير المناسبة.