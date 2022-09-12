التعليم توضح 5 إجراءات لتطبيق الاختبارات المعيارية

وحول أهداف الاختبارات المعيارية، أوضحت وزارة التعليم، أنها تهدف إلى تحفيز الطلاب على تطبيق الحقائق والمفاهيم الرياضة والعلمية، لتطوير مستوياتهم وإكسابهم مهارات حل المشكلات، وكذلك قياس التغيرات في مستويات أداء الطلبة مع مرور الوقت، وتزويد متخذي القرار بوزارة التعليم بمعلومات حول جودة التعليم في المملكة، واتخاذ قرارات التطوير المناسبة.