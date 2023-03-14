«التعليم»: فتح التقديم لبرامج الإيفاد والابتعاث

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أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث للسنة الثالثة. وأشارت إلى أنها تسعى من خلال ذلك إلى تطوير قدرات منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، ورفع أدائهم وتنمية مهاراتهم للقيام بأدوارهم الفعالة التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث في 7 برامج وتخصصات، هي التخصصات العلمية، وتخصصات التقنية والمعلومات، واللغة الإنجليزية، واللغة الصينية، والفنون، والطفولة، والتوجيه والإرشاد الطلابي.

وأشارت إلى أن رفع طلبات الراغبين في الانضمام للبرامج يستمر حتى 28 /‏‏ 10 /‏‏ 1444هـ، في حين سيكون الفرز وإعلان الأسماء المرشحة للمقابلات الشخصية، واستكمال إجراءات الترشيح في الفترة من 15 /‏‏ 11 /‏‏ 1444 حتى 25 /‏‏ 12 /‏‏ 1444، على أن يباشر المبتعث أو المبتعثة الدراسة خلال 6 أشهر من صدور قرار الابتعاث.