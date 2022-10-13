التعليم يُعلن عن مسابقة بيبراس.. إليكم رابط التسجيل والخطوات

كشفت وزارة التعليم، عن بدأ مسابقة بيبراس “موهبة عن بعد” بعد الشراكة الاستراتيجة مع موهبة، وذلك يُتيح للأفراد أن يكونون ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية وتمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية.

ووضح الحساب الرسمي لـ “وزارة التعليم“، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز الأهداف والصفوف المستهدفة في هذه المسابقة المعلوماتية والتي تهدف تكوين المنتخب السعودي للمشاركة في الأولمبيادات الدولية.

ونشر الحساب الرسمي: “هل تطمح أن تكون ضمن المنتخب السعوديللمعلوماتية؟، وتُمثّل المملكة في الأولمبيادات الدولية؟، ومسابقة بيبراس هي مسارك لتحقيق حلمك وشغفك في مجال الكمبيوتر والبرمجة والتفكير الحسابي؛ بشراكة استراتيجية مع موهبة”.

ما هي مسابقة بيبراس؟

تعتبر مسابقة بيبراس، هي عبارة مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية قي علوم الكمبيوتر و التفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، وعادة ما يتم الإشراف على المشاركين من قبل المعلمين الذين قد يدمجونها في أنشطتهم التعليمية.

وتستهدف المسابقة الصفوف من الصف الثالث الإبتدائي إلى الثالث الثانوي، وكذلك تستهدف اللغتين العربية والإنجليزية، وعن آلية المسابقة يفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر، والمحمول، ويشارك فيها ما يتجاوز مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة.

وللتسجيل في المسابقة اتبع الرابط التالي (أضغط هنا)، ومن المقرر أن ينتهي التسجيل في المسابقة في يوم 1 نوفمبر.

أهداف المسابقة

_تشجيع على مهارات حل المسائل والمفاهيم المعلوماتية، التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات، والأنماط والتجريد.

_اختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات

_تعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة

_حل أكبر عدد ممكن في المسائل غير المباشرة