«التعليم»: 80 درجة للطالب غير المرتكب لأي مخالفة سلوكية

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تنطلق اليوم (الأحد)، اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية. وحددت وزارة التعليم المؤشرات التي يتم بموجبها تكريم الطلاب والطالبات في السلوك المتميز في حال الحصول على الدرجة الكاملة في استمارة تقييم مؤشرات السلوك.

وأوضحت الوزارة أن استمارة التكريم على مستوى الفصل يجب أن تتضمن السلوك الإيجابي المتمثل في عدم ارتكاب أي مخالفة سلوكية خلال الفصل الدراسي، وخصصت له 80 درجة، وانضباط الطالب وعدم غيابه دون عذر خلال الفصل الدراسي خصصت له ثلاث درجات، والمحافظة على الهوية الوطنية (اللباس والمظهر العام، والالتزام بقيم الولاء والانتماء) خصصت لها ثلاث درجات، والمشاركة في المبادرات والأعمال التطوعية داخل المدرسة (ثلاث مشاركات لكل مشاركة درجة) خصصت لها ثلاث درجات، والمشاركة في الإذاعة والأنشطة المدرسية (3 مشاركات) خصصت لها ثلاث درجات، والمحافظة على ممتلكات المدرسة خُصصت لها درجتان، والتعاون مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة خُصصت له درجتان، والالتحاق ببرامج ودورات في مجال التطوير الشخصي (برنامجين أو دورتين) خُصصت له درجتان، وتقديم المقترحات التطويرية لصالح المجتمع المدرسي (لكل مقترح درجة) وخُصصت له درجتان، على أن يتم استكمال استمارة التكريم من قبل رائد الفصل وإحضار الشواهد، التي تثبت مشاركة الطالب من الجهات ذات العلاقة سواء داخل المدرسة أو خارجها. وبينت الوزارة، أن استمارة التكريم على مستوى المدرسة تتضمن الحصول على 100 درجة في مؤشر السلوك والمواظبة دون ارتكاب الطالب أي مخالفة تطلبت منه القيام بسلوكيات تستدعى الحصول على درجة تعويضية وخُصصت لها 36 درجة، والالتزام بالسمات والسلوكيات التي تحقق القيم التسع الواردة في برنامج تنمية القدرات البشرية (لكل سمة درجة) خُصصت له 34 درجة، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والأعمال التطوعية خارج المدرسة (لكل مشاركة 10 درجات) خُصصت لها 30 درجة، على أن يتم استكمال استمارة التكريم من قبل الموجه الطلابي.