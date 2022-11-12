التقديم يبدأ غدًا.. تفاصيل الوظائف المتاحة في أمانة مكة المكرمة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن توفر (23) فرصة وظيفية شاغرة (للجنسين) في التخصصات الهندسية / الإدارية / التقنية لشغلها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

واشترطت الأمانة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

التخصصات المطلوبة:-

الهندسية.

الإدارية.

التقنية.

موعد التقديم:-

يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/23هـ

طريقة التقديم:-

عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات (اضغط هنا)

ملف (PDF) لتفاصيل الوظائف (اضغط هنا)