التقديم ينتهي غداً.. وزارة الدفاع تعلن عن 129 وظيفة شاغرة

المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الدفاع، مُمثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، عبر موقع تويتر عن طرح 129 وظيفة على برنامج المساندة الفنية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدرس لغة انجليزية.
- مهندس كيميائي.
- مهندس ميكانيكي.
- مهندس كهربائي.
- أخصائي مختبر.
- مهندس سلامة.
- فني سلامة.
- مهندس اتصالات.
- مهندس حاسب آلي.
- مبرمج حاسب آلي.
- محلل نظم معلومات.
- أخصائي أمن سيبراني.
- فني معايرة.
- فني ميكانيكي.
- فني الكترونيات.
- فني اتصالات.
- فني هيدروليك.
- فني كهرباء.
- فني سمكرة ودهان.
- فني لحام.
أماكن العمل:
- المنطقة الوسطى.
- المنطقة الغربية.
التخصصات:
- وظائف تعليمية.
- وظائف تقنية.
- وظائف هندسية.
- وظائف فنية.
المؤهلات:
- الدبلوم.
- البكالوريوس.
- فأعلى.
طريقة التقديم:
أوضحت قوة الصواريخ أن التقديم متاح الآن، وينتهي التقديم يوم غدٍ السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالي: (اضغط هنا).