التقديم يُتاح قريبًا.. متطلبات برنامج “ابتعاث الفضاء”

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، اليوم (الثلاثاء)، أن التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء سيكون متاحًا قريبًا.

وأوضح أن البرنامج الابتعاثي سيستهدف في مرحلته الأولى الطلبة الراغبين بدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات علوم الفضاء؛ لتمكينهم وإعدادهم لتحقيق متطلبات الجامعات العالمية المتميزة في هذا المجال.

وتشمل متطلبات الالتحاق بالبرنامج معدل الثانوية العامة، واختبار القدرات، واختبارًا تحصيليًا، بالإضافة إلى اختبار الكفاءات اللغوية (TOEFL – IELTS – STEP)، والاختبارات المعيارية (SAT)، والجوائز الدولية التي حصل عليها المتقدم، والأبحاث العلمية المنشورة.

وكان البرنامج قد أعلن قبل أيام قليلة إطلاق البرنامج التحضيري للابتعاث في تخصصات الفضاء قريبًا.