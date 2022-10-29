التقنيات السينمائية لأفلام الرعب تضاعف ترفيه زوار موسم الرياض

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بعد استقبالها أمس، الخميس، حضورًا كثيفًا تجاوز الـ 120 ألف زائر ضمن فعالية “ويك إند الرعب”، تستعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، لاستكمال الفعالية في أجواء تملؤها المظاهر التنكرية، وتضاعف متعتها المؤثرات الصوتية، والديكورات التي تتخذها المنطقة وشاحًا لها.
وانعكست مشاهد الترفيه على المنطقة أمس بسمات الرعب، التي بثتها شاشات منطقة سكوير، بمجموعة من التقنيات السينمائية المستخدمة في أفلام الرعب؛ إذ غلب عليها اللون الأحمر المستخدم في غالبية الأزياء التي يرتديها المشاركون في الفعالية، إضافة إلى الدمى وشبكات العنكبوت المعلقة على عدد من الجدران التي يمر الزوار بينها.
واشتمل “ويك إند الرعب” في أول لياليه بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي” على أكثر من 50 دمية معلقة في الهواء، شبيهة بتلك التي تعرضها أفلام الرعب الهوليوودية في المستشفيات المهجورة، وسط عددٍ من الزوار الذين اتخذوا من مظاهر الزومبي والمهرجين سمةً لهم، إضافة إلى أزياء الفيلم العالمي “البروفيسور”.
وتوزعت مشاهد الرعب والتنكر في المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، حيث امتلأت جنباتها بالحضور من العائلات والأفراد والأطفال، ضمن تنوع كبير بين أساليب الرعب ومظاهره في الأزياء والتمثيل.
ويقدّمُ موسم الرياض 2022 مجموعةً من الخيارات الترفيهية المتنوعة، ضمن مناطقه التي يصل عددها إلى 15 منطقة، تتميز بحزمة من المتاجر والمقاهي والمطاعم، والألعاب والعروض العالمية، والحفلات والألعاب النارية.