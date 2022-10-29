التقنيات السينمائية لأفلام الرعب تضاعف ترفيه زوار موسم الرياض

وانعكست مشاهد الترفيه على المنطقة أمس بسمات الرعب، التي بثتها شاشات منطقة سكوير، بمجموعة من التقنيات السينمائية المستخدمة في أفلام الرعب؛ إذ غلب عليها اللون الأحمر المستخدم في غالبية الأزياء التي يرتديها المشاركون في الفعالية، إضافة إلى الدمى وشبكات العنكبوت المعلقة على عدد من الجدران التي يمر الزوار بينها.