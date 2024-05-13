التمديد للمجلس الحالي 3 أشهر.. “التجارة” تتخذ 3 إجراءات بشأن “مخالفات انتخابات غرفة الرياض”

تفصيلاً، أصدرت “التجارة”، اليوم، بياناً بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، قالت فيه: نظراً لما رصدته وزارة التجارة وما تلقته من اعتراضاتٍ بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 – 1449هـ)، التي أُجريت خلال الفترة من (19 – 26 شوال 1445هـ) الموافق (28 أبريل – 5 مايو 2024م)، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعونٍ أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبيّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية؛ ما أدّى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد تقرر الآتي: