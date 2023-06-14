التميمي: تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة فضاء يُعد نقلة نوعية في دعم وتطوير قطاع الفضاء في المملكة

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أكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة السعودية للفضاء الدكتور محمد سعود التميمي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية، والموافقة على تنظيم الوكالة، يصب في مصلحة التطوير والدعم المستمر لتطوير قطاع الفضاء المحلي في ظل حرص القيادة – حفظها الله – على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتطوير قطاع الفضاء في المملكة، مشيراً إلى أن وكالة الفضاء السعودية، وفق التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء، تهدف إلى تنفيذ وتطوير وتوطين علوم وتقنيات الفضاء ودعم الاستخدامات السلمية لصناعاته وتقنياته وتقديم أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجالات الأقمار الصناعية والبعثات الاستكشافية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال علوم وتقنيات الفضاء.

وأكد التميمي أن قرار التحول إلى وكالة فضاء سيسهم في تحسين مؤشرات قطاع الفضاء وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق أهدافها الوطنية، كما أنه سيعزز دور الوكالة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الفضاء الوطنية بكفاءة والارتقاء بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.