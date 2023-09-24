“التنمية الاجتماعية” توافق على إنشاء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جمعية نساء المستقبل

صدرت موافقة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، على إنشاء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جمعية نساء المستقبل بمدينة الرياض.

ويهدف المركز إلى دراسة واقع ⁧‫تمكين المرأة‬⁩ ورصد التحديات واقتراح الحلول والبدائل واستشراف المستقبل وفق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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ويعد هذا المركز تتويجًا لإنجازات وحدة البحث والتطوير والابتكار «SiD» التابعة لجمعية نساء المستقبل الأهلية؛ إيمانًا بأهمية دمج المرأة في العملية التنموية الشاملة، وفق منهجية علمية ترتكز على نتائج البحوث والدراسات العلمية.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة الطويهر، أهميةَ المراكز البحثية ودورها كعنصر أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة ،وستُعلن الخطة الاستراتيجية للمركز حين اعتمادها من الجهات المختصة.