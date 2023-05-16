“التنمية السياحي” يدخل في شراكة استراتيجية لتطوير “قطاع الضيافة”

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وقّع صندوق التنمية السياحية، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق ماينور؛ لتأسيس شراكة استراتيجية حصرية في عدد محدد من مدن المملكة لتطوير فنادق ومنتجعات مميزة مثل: “أنانتارا”، و”أفاني”، و”تيفولي” وغيرها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتشغيل مشاريع الضيافة، ونمط الحياة عالية الجودة بشكل مشترك، والتي تركز على المنتجعات الجبلية، والصحية، والفنادق الحضرية داخل المملكة.

ومن المتوقع إطلاق المشروع الأول في النصف الثاني من عام 2023، حيث ستشهد مجموعة ماينور تطوير عدد من مشاريع الضيافة الحصرية على مدى السنوات القادمة في المملكة، كما سيتم إدارة مشاريع الضيافة المرتقبة في المملكة تحت العلامات التجارية: “أنانتارا”، و”أفاني”، و”أوكس”، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً في الوجهات السياحية المستهدفة.

وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على إطلاق علامة فنادق ومنتجعات ماينور و”أفاني” لأول مرة في المملكة، وذلك من خلال العديد من الفنادق التي سيتم تطويرها كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية.

وتمتلك ماينور حالياً 530 فندقاً ومنتجعاً في 56 دولة عبر منطقة آسيا، والمحيط الهادي، والشرق الأوسط، وأوروبا، والأمريكتين، وإفريقيا، والمحيط الهندي.