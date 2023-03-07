“الثانادولا أو قابلة الموت”.. كل ما تريد معرفته عن مهنة مرافقة المحتضرين (فيديو)

“الثانادولا أو قابلة الموت”، هي مهنة جديدة قد انتشرت في أوروبا، خلال الفترة الأخيرة مما دفع البعض للبحث عنها بشكل أكبر لمعرفة المزيد من المعلومات عنها.

وقامت قناة العربية بنشر تقرير، رصدت به أهم المعلومات عن هذه المهنة والتي كانت على النحو التالي: “الثانادولا أو ما يعرف بقابلة الموت بالإغريقي، هي مهنة جديدة تنتشر في أوروبا لمرافقة المحتضرين في أيامهم الأخيرة”.

وذكرت الهدف منها، حيث قالت، أن الهدف منها هي تقديم الدعم النفسي والروحي لهم قبل أن يرحلوا عن الحياة، حيث انطلقت مهنة الثانادولا من معهد دوي دول بسويسرا منذ بداية 2022، فهو معهد متخصص بتدريب متخصصون في هذا المجال “.

وأشارت، أن مهمتهم مساعدة الأشخاص المحتضرين على التعبير عن مشاعرهم حول الموت وتحسين التواصل بين المحتضر وأفراد عائلته، خاصة في الفترة الأخيرة من حياته وتقديم الدعم النفسي لعائلة المحتضر، وتهيئتها على تقبل فكرة الموت”.

ونقلت تصريحا على لسان الممرضة السويسرية روزيت بوليتي، رئيسة جمعية في هذه المهنة، تحدثت عنها قائلة: “الثانادولا لا تنتمي لعالم الطب، ولا تقوم بأي مهام طبية بل يتلخص دورها في تقديم الدعم النفسي والروحي للمحتضرين وكذلك تسهيل التواصل بينهم وبين الأطر الطبية أو حتى مع أفراد أسرهم”.

ووصلت العربية، أن مهنة الثانادولا لا تتمتع بإطار رسمي، إلا أن العاملين فيها حاصلون على شهادات رسمية في هذا المجال، حيث طرحت سؤالا في النهاية: هل من الممكن أن نراها في المنطقة العربية؟

"قابلات الموت" مهنة جديدة تنتشر في أوروبا لمرافقة المرضى في أيامهم الأخيرة قبل الموت.. تعرف عليها.#فرنسا #سويسرا pic.twitter.com/T7RO4Y8Ott — العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 7, 2023

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