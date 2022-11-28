“الثقافة” تُدشِّنُ مهرجان “عنترة الثقافي” في القصيم (صور)

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دشنت وزارة الثقافة، أمس (الأحد)، مهرجان “عنترة الثقافي”، في مركز غاف الجواء بالقصيم، حيث يلقي الضوء على حياة الشاعر العربي عنترة بن شداد العبسي، وقصته مع محبوبته “عبلة” التي وثَّقها في معلقته الشعرية، إلى جانب لمحة من حياته وفروسيته وشجاعته.

ويحتفي المهرجان، بالشاعر عنترة بن شداد، على مدار 7 أيام، عبر أقسام متنوعة، تبدأ من “المعرض التفاعلي” الذي يُعرف بحياة عنترة من نشأته حتى وفاته، بواسطة شاشات عرض كبيرة، ويُعرَّف الأطفال على شخصيته وبطولاته عبر أنشطة تُقام في “منطقة الأطفال”.

وفي منطقة “عبلة وصخرة النصلة”، يتعرَّف الزائر على عبلة ودورها في حياة عنترة، ويستكشف دور صخرة النصلة في حياتهما معاً، أما “مسرح عنترة” فيتضمَّن سلسلة حلقات نقاش عن تأثير أدب عنترة ومعلقته الشهيرة، وتنتهي رحلة الزائر بالمنطقة المفتوحة المتمثلة في منطقة طعام.

ويأتي المهرجان ضمن مسار الشعر العربي؛ ليعيد بذلك الفارس العربي عنترة بن شداد، الذي عاش بين الفترة 525 م – 608 م، وذاع صيته عبر التاريخ بعد معلقته الشهيرة الموصوفة بـ “الذهبية” التي بدأها بوصف الفراق، ثم عرَّج على ذكر محبوبته عبلة؛ ليصف بعدها شجاعته وفروسيته وهزيمة أعدائه.

وتُنظم وزارة الثقافة مهرجان عنترة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″؛ وذلك بهدف الاحتفاء بالأسماء التي ظهرت من قلب الجزيرة العربية وكان لها تأثير كبير في مسيرة الإبداع العربي منذ العصور الأولى.