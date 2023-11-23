“الثقافة” تُطلق منصة “اكتشف الثقافة” كمنصةٍ تفاعليةٍ متكاملة للفعاليات الثقافية

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أعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي لمنصة “اكتشف الثقافة”بوصفها منصة تفاعلية متكاملة للفعاليات الثقافية، وشراء تذاكر حضورها، على أن تستضيف هذه المنصة جميع الفعاليات والمهرجانات الثقافية المقدمة للجمهور من المواطنين والمقيمين والسيّاح، والتي من المتوقع أن يستفيد منها شريحةً كبيرة من الجمهور المستهدف؛ وذلك انعكاساً لعدد الفعاليات التي تقيمها المنظومة الثقافية حول المملكة.

وتدار المنصة من قبل فريق مختص تحت مظلة الوزارة، حيث ستُمكّن هذه المنصة المهتمين في المجال الثقافي بالمملكة من معرفة آخر الأخبار والفعاليات في مكانٍ واحد، وتتيح لهم شراء وحجز تذاكر الفعاليات المراد حضورها؛ لتدعم جهود وزارة الثقافة في سعيها لبناء منظومة رائجة عالمياً من الفعاليات والمهرجانات الثقافية؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وحرصت وزارة الثقافة في تصميم هذه المنصة على تطوير تجربة المستخدم بطريقةٍ تُشابه الرحلة المتكاملة، وذلك من خلال وجود تقنيات تتيح إمكانية تصفح الفعاليات، وحجز التذاكر، وإرسالها بعد ذلك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بكل يسرٍ وسهولة، وأخيراً تُرسل المنصة رسالة للمستخدم إما للتذكير بموعد الفعالية، أو بإرسال التذاكر خلال 24 ساعة أو أي فترة زمنية مخصصة.

وتسعى منصة “اكتشف الثقافة” إلى الوصول إلى عدة أهداف في سبيل زيادة التفاعل مع المهتمين بالفعاليات الثقافية، وذلك بهدف دمج جميع الفعّاليات الثقافية داخل مناطق ومدن المملكة في مكانٍ واحد، وإتاحة بيع تذاكر الفعاليات الثقافية في منصةٍ موحدة، ويُمكن تصفحها على الرابط: https://dc.moc.gov.sa/ .