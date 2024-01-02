” الثقافة وأثرها على المجتمع والفرد ” ندوة أدبية في تبوك

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أقيمت ندوة ثقافية حول “الثقافة وأثرها على الفرد والمجتمع” اليوم، في مقهى الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بتبوك قدمها الأستاذ فايز البلوي، بحضور عدد من المثقفين والمتخصصين من حاضنة الأدب والفكر.

وتطرق ” البلوي ” خلال الندوة لأهمية الثقافة وأثرها على الفرد والذي ينعكس على السلوك المجتمعي حيث أن المجتمع يصنع ثقافته من عدة طرق يكوّن من خلالها التفاعلات المجتمعية فيما بين أعضائه والسلوكيات التي تحدد أطر التعامل والتعايش.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التعايش بطريقة ثقافية مبنية على المحافظة على المورث الثقافي وبناء القيم وتعميقها بين أفراد المجتمع للمحافظة على الهوية الثقافية الصحيحة.