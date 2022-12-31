الجارديان: بريطانيا على موعد مع إضرابات واسعة في 2023.. وتحذيرات من تصعيد الاحتجاجات

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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن عام 2023 سيشهد مزيدا من الإضرابات من قبل عمال السكك الحديدية وسائقي الحافلات والمدرسين والممرضات وعمال الإسعاف وموظفي الخدمة المدنية في أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة – عبر موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ – أن النقابات العمالية في أنحاء المملكة المتحدة تحذر من تصعيد في نشاطها الاحتجاجية خلال العام المقبل.

من جانبه، حذر الأمين العام الجديد لمؤتمر النقابات العمالية بول نواك، من موجة متدرجة من الإضرابات العام المقبل ما لم يتم تحقيق مطالبهم من جانب حكومة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، والتي تضمن زيادة في الأجور.

وأضافت الصحيفة أن أبرز إضرابات الخدمة العامة المخطط لها في يناير، ستكون في 3 يناير المقبل من قبل الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والنقل كما سيبدأ ضباط المرور على الطرق السريعة الوطنية إضرابًا على مستوى البلاد ليستمر 24 ساعة حتى ينتهي 4 يناير المقبل.

ولفت إلى أن سائقي القطارات يمثلهم اتحاد “أسلف” سيطلقون إضرابا وطنيا في 5 يناير المقبل في لندن وجنوب شرق إنجلترا وجنوب غرب إنجلترا وويلز.

وفيما يتعلق بإضرابات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، من المقرر أن يبدأ قطاع التمريض في المملكة المتحدة إضرابه يومي 18و 19 يناير المقبل، وسينظم أعضاء الاتحاد الذين يعملون في خدمات إسعاف إنجلترا إضرابًا آخر، في 23 يناير المقبل.