الجاسر يبحث مع وزير البنية التحتية البولندي سبل تعزيز التعاون

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عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، لقاءً ثنائيًا مع معالي وزير البنية التحتية البولندي أندجي أدامتشيك، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية بولندا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين السعودي والبولندي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث قدّم معالي الجاسر نبذة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وما تتضمنه من مستهدفات طموحة وفرص استثمارية ضخمة وواعدة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

من جانبه استعرض وزير البنية التحتية البولندي برامج التطوير في البنية التحتية ومجالات النقل كافة في بولندا.