الجاسر يدشن بدء تشغيل أكبر مشروع لخدمات النقل بالحافلات بين ٢٠٠ مدينة ومحافظة بالمملكة

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دشّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر, بالرياض اليوم، حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال ٣ تحالفات عالمية ستعمل في ٣ مناطق امتياز لربط ٢٠٠ مدينة ومحافظة عبر ٧٦ مسارًا لخدمة ٦ ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للنقل وحضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال كلمته بالحفل: منذ إطلاق سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ونحن نقطف ثمار برامج التطوير والإصلاح في كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ مضيفًا أن القطاع البري يشهد إصلاحات هيكلية كبرى ونموًا مطردًا في كافة الخدمات، إذ سجلت مؤشرات الأداء نموًا في أنشطة النقل خلال العام الماضي 2022م، وارتفاعًا في أنشطة النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والركاب حيث بلغ 46% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن مشروع تشغيل خدمات النقل بالحافلات بين المدن يعد أول اسـتثمار أجنبـي فـي هذا المسار، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع سيسهم فــي خلــق أكثــر مــن ٣٥ ألــف وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة، ويضــيف للنــاتج المحلــي الإجمــالي ٣.٢ مليارات ريال.

وأكد معاليه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستستمر وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية ودعم التكامل مع أنماط النقل المختلفة، وتوفير خيارات إضافية من وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة بما يتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف القطاعات والميادين.

وقد حصلت شركة “درب الوطن” على الامتياز الشمالي للنقل بين المدن بالحافلات وستقدّم ١٢٤ رحلة يومية في أكثر ٧٥ مدينة ومحافظة عبر ٢٦ مساراً، بينما حصلت شركة “نورث وست باص” على الامتياز الشمالي الغربي وستقدّم ١٩٠ رحلة يومية في أكثر من ٧٠ مدينة ومحافظة عبر ٢٣ مساراً، والشركة الثالثة “سات” ستقدم ١٧٨ رحلة يومية في منطقة الامتياز الجنوبي لربط أكثر من ٨٠ مدينة ومحافظة عبر ٢٧ مساراً, كما يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الهيئة العامة للنقل لمعرفة آلية حجز الرحلات ونحوها.

وتضمن الحفل شرحًا مفصلًا عن التحالفات ومناطق الامتياز وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تستهدف رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من (1%) اليوم، والوصول إلى (15%) في حلول العام 2030، كما سيسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية والتي تضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى (25%).