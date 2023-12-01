الجاسر يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة بمجلس المنظمة البحرية الدولية IMO

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رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باسمه ونيابة عن كل منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2025-2024م.

وقال معالي الجاسر: “إننا نحتفي اليوم بإنجاز وطني متميز يتوج الدعم الكبير الذي نلمسه من القيادة الرشيدة في مختلف قطاعات النقل، ويؤكد مكانة المملكة صناعة النقل البحري العالمي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي”، منوهاً أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة، وإنجازات ضخمة، محليًا وعالميًا، نلمس فيها مكانة دولية متميزة لبلادنا في المنظمات والمحافل الدولية، مكّنتها من الحصول على حق استضافة العديد الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها الإعلان عن اختيار دول العالم (الرياض) المدينة المستضيفة لإكسبو 2030.

وأكد معالي الجاسر مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق الإستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- التي تتبنى العديد من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.