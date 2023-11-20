الجاسر يطلع على البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في جمهورية جيبوتي

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زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، والوفد المرافق من القطاعين الحكومي والخاص، ميناء دوراليه بجمهورية جيبوتي، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، وذلك للاطلاع على مشروعات النقل والخدمات اللوجستية.

واطلع معاليه خلال الزيارة على البنية التحتية والقدرات التشغيلية البحرية في جمهورية جيبوتي، التي تضمنت زيارة ميناء دمرجوغ، ومستجدات تشغيل الميناء والمنطقة الصناعية الحرة المجاورة لها، وزيارة منطقة التجارة الحرة الدولية في جمهورية جيبوتي، حيث قُدّم عرض مفصل شمل استعراض إمكانات المنطقة وما تحويه من فرص استثمارية واعدة.

وتنطلق غدًا أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها الخامسة في جمهورية جيبوتي، وذلك لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري وبحث سُبل التعاون.