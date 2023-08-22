الجامعة الإسلامية تستقبل طلابها المستجدين لعام ١٤٤٥هـ

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استقبلت الجامعة الإسلامية طلابها المستجدين من الطلاب الدوليين، ومن طلاب المملكة العربية السعودية الذين التحقوا بالجامعة في هذا العام الدراسي ١٤٤٥هـ.

وبلغ عدد جنسيات الطلاب الملتحقين في الجامعة لهذا العام أكثر من ١٢٥ جنسية حول العالم، بواقع ٥٢ دولة من قارة أفريقيا، ومن آسيا ٣١ دولة، ومن أوروبا ٣١ دولة، ومن أمريكا الشمالية ٩ دول، ومن أمريكا الجنوبية ٣ دول.

ورحب سعادة رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور حسن بن عبد المنعم العوفي بالطلاب المستجدين في كلمته، مؤكدًا أن الجامعة الإسلامية عالمية في الرسالة، ورائدة في المعرفة. وأضاف أنه في هذا العام التحق للدراسة من الطلاب الدوليين أكثر من ١٢٥ جنسية حول العالم.

وقدم العوفي التهنئة للطلاب المستجدين لهذا العام، موضحًا أن الجامعة الإسلامية هي هدية المملكة العربية السعودية لدول العالم.