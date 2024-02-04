الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية

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أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، فضلاً عن القرار الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013 وما تضمنه من دعوة لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية المستشار خميس البوزيدي خلال أعمال الملتقى العربي للجمعيات العاملة بمجال السرطان في الوطن العربي، الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وعد البوزيدي الملتقى فرصة لإبراز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة وباء السرطان، واستعراض ما تحقق في طريق السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال زيادة وعي الأفراد في جميع دول العالم، منوهًا بدعم الجامعة العربية للسياسات والإستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات كونها عاملاً أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية 2030.

وطالب مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، بضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية لتعزيز صمود كل مرضى السرطان في الدول العربية ومساندتهم في رحلة العلاج والوقوف إلى جانبهم من خلال تأمين المرافقة النفسية الضرورية تغليبا لإرادة الحياة وتحقيقا لأمل التعافي.

وناقش الملتقى في جلستي عمل دور المؤسسات المجتمعية للمرضى من وجهة النظر الطبية، ومساهمة الجمعيات في الدعم النفسي لمرضي الأورام.