الجامعة العربية تدعو إلى التعاون الإقليمي لإطلاق إستراتيجية عربية في الذكاء الاصطناعي

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دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإطلاق إستراتيجية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تبادل الخبرات واستخدام التطبيقات الذكية بما يسهم في تقوية القدرات الإنتاجية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وقيمنا الروحية القائمة على تكريم الإنسان.

وأكد السفير خطابي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي العلمي الثاني للغة والإعلام، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ضرورة الاهتمام بالذكاء الصناعي والحرص على تطوير مناهج التدريب لاكتساب المهارات التقنية والرقمية التي تؤهل الخريجين لفرص واعدة للاندماج في سوق العمل.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أضحى موضع تنافس تقني بين القوى الكبرى والشركات الرقمية العالمية، موضحًا أنه يثير هواجس قانونية وأخلاقية وأيديولوجية تلقي بظلالها على الاستخدامات غير الآمنة ولاسيماً ما يتعلق بالجوانب الحقوقية وحماية البيانات الشخصية، ومخاطر الجريمة الإلكترونية، والأسلحة الذكية الفتاكة.