الجامعة العربية تدعو لوقفٍ فوري للاشتباكات بالسودان

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دعت جامعة الدول العربية، للوقف الفوري لجميع الاشتباكات المسلحة في السودان، حقنًا للدماء وحفاظًا على سلامة المدنيين وأمن مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.

وطالبت الجامعة العربية، خلال بيانٍ لها حول الأحداث الجارية في السودان، بالعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة بالبلاد، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، معربة عن أسفها الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة.

وحذّرت من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده البلاد، وما يصاحبه من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا، الأمر الذي يُحتّم على الأطراف كافة إعلاء مصلحة السودان، مؤكدة استعداد الجامعة العربية لبذل مساعيها كافة لمعاونة السودان على إنهاء أزمته بشكل قابل للاستدامة.

وشددت على أنها تتابع بشكل حثيث التطورات المستمرة للأزمة الراهنة، وتُكثّف الاتصالات العربية اللازمة في هذا الإطار، داعية لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

كما دعت مجموعة السفراء العرب في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم، والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف السودانية، وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع.