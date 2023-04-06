الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الرياضية الفلسطينية وتدعو الفيفا إلى التدخل

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دانت جامعة الدول العربية الاعتداء الهمجي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملعب الشهيد فيصل الحسيني الدولي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة مؤخراً بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني، أثناء مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات ، مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالتدخل الفاعل لضمان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة بشكل حر وآمن.

وقال الأمين العام المساعد؛ رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، إن هذا الاستهداف للرياضة الفلسطينية ومرافقها يتزامن مع التصعيد الممنهج للانتهاكات والعدوان والجرائم الإسرائيلية الخطيرة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ضد الشعب الفلسطيني في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وجدد أبو على ” تأكيد الأمانة العامة للجامعة دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وصموده، ولحركة الرياضة الفلسطينية ،ومطالبتها المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة للتدخل الفوري بتوفير الحماية الدولية للحركة الرياضية الفلسطينية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وضمان حق الشعب الفلسطيني من الاستقلال والحرية، وممارسة أبسط حقوقه والتي كفلتها له كل الشرائع الدولية.