“الجامعة العربية” تدين جـرائم “القتـل البطيء” للاحتلال الإسرائيلي

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أدانت جامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، جـرائم الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي أودت بحياة الأسير الفلسطيني خضر عدنان خلال الساعات القليلة الماضية.

وحذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الجـرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.

واستنكرت استمرار النهج الإسرائيلي الإجـرامي في القتـل البطيء المتعمد، والضـرب بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، والإمعان في العـدوان على أبسط حقوق الإنسان.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أكدت الجامعة العربية ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير وديموقراطية الحق في الاتصال وما يقتضيه الأمر في الزمن الرقمي، من التزام بالمسؤولية ومراعاة لقدسية الرسالة الإعلامية في بث ونشر المعلومات والحقائق.